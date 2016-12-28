شرطة مكة تلزم جامعة #الطائف بتوفير أسماء الطالبات للقبض عليهن

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المواطن – أحمد المسعود – الطائف

علمت “المواطن” أن شرطة منطقة مكة المكرمة استفسرت وبشكل عاجل بخطاب موجه لجامعة الطائف بتوفير أسماء الفتيات اللاتي أثرن الشجار بكلية الفيصلية والحوية، للقبض عليهن وإحالتهن لهيئة التحقيق والادعاء العام.

وأوضح المصدر في حديثه لـ”المواطن” أن جامعة الطائف تجاهلت حتى اللحظة توفير أسماء الطالبات، من الشلل اللاتي تسببن في المشاجرة عددهن وصل إلى 30 طالبة، أدت إلى تدخل الهلال الأحمر السعودي لإنقاذ بعض الفتيات وتوفير العلاج اللازم لهن، لافتًا في ذات الوقت إلى أن شرطة محافظة الطائف لم تستطع حتى اللحظة القبض على الفتيات رغم رفع خطابها لجامعة الطائف بتوفير الأسماء.

وكانت “المواطن” علمت من مصدرٍ خاص، أن الطالبة التي تسبَّبت بمشاجرةٍ جماعية وإصابات بجامعة الفيصلية للطالبات، بمحافظة الطائف، المُلقَّبة باسم (كاكا العربجية)، عادت للدراسة مرةً أخرى دون أي اتخاذ للإجراءات اللازمة في حقها، أو محاسبتها من قبل المسؤولين، وتعريضها للفصل النهائي هي ومن معها.

وأشار المصدر، في حديثه لـ “المواطن“، أن الطالبات صُدِمنّ صباح اليوم، الأربعاء، بعودة الطالبة “كاكا العربجية” وسط ذعرٍ ورعبٍ بين الطالبات خصوصًا أن شِلّة الطالبة قد تسبَّبت في إصابات لعددٍ من الطالبات أدّى إلى إدخال أحدهن المستشفى.

فيما كانت جامعة الطائف للبنات قد شهدت، الأسبوع الماضي، مشاجرةً عنيفة تدخَّل فيها الهلال الأحمر السعودي، وذلك بعد نشوب شجار عنيف بينهن دام لمدة نصف ساعة أو أكثر، وتعمُّد الفتيات في مضاربتهن على الركل، وسحب الشعر، وتقطيعه بشكلٍ مفجعٍ جدًا، وتخديش الوجه، حيث أدّى ذلك إلى تدخُّل الإسعاف ودخوله الجامعة لإسعاف الفتيات اللاتي تعرّضن للضرب المبرّح فيما بينهن.

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