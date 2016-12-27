شعار “المواطن” يُزين مسرح مهرجان العسل بالعُرضيات

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المواطن – عبدالله النخالي – العُرضيات



تزيَّنت خلفية مسرح مهرجان العسل بالعرضيات، والذي انطلق مساء أمس الإثنين بشعار صحيفة ” المواطن “.

يأتي ذلك تقديراً وعرفانًا من اللجنة الإعلامية والتنظيمية بالمهرجان بالدور الكبير الذي قامت به الصحيفة في التغطية الإعلاميَّة الكبيرة قبل وأثناء افتتاح المهرجان .

يُذكر أن مهرجان العسل الخامس بالعرضيات يُعتبر من أكبر المهرجانات في المنطقة وسيمتد هذا العام على مدار ستة أيام يتخللها العديد من البرامج والفعاليات، حيث تميزت “المواطن” في نقل الفعاليات المصاحبة للمهرجان .



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