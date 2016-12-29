شنايدر عن مدربه السابق: يفتقد اللباقة

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المواطن ـ نت

أثنى نجم جالطة سراي النجم الدولي الهولندي ويسلي شنايدر على القدرات الفنية والتكتيكية لمدربه السابق في المنتخب لويس فان خال، لكنه أكد كذلك افتقاد المدرب المخضرم إلى اللباقة في التعامل مع لاعبيه.

وظهر ويسلي شنايدر في مقابلة مع شبكة “Fox Sports”، حيث تحدث عن مدربه السابق لويس فان خال قائلاً “كما أقول دائمًا لويس فان خال المدرب الأفضل ، فنيًّا وتكتيكيًّا لا يوجد أفضل منه لكن أظن أن هناك مجالًا للتحسن في طريقة تعامله مع لاعبيه وطاقمه”.

وأضاف شنايدر “حظيت بوقت رائع مع فان خال على أرضية الملعب، لأن حصصه التدريبية كانت الأمتع على الإطلاق، لكن على المستوى الشخصي لا أحتفظ بذكريات معه سوى المشاكل والصدامات”.

وكان ويسلي شنايدر قد لعب تحت قيادة المدرب لويس فان خال في المنتخب الهولندي بين 2012 و2014 ووصل برفقته إلى نصف نهائي كأس العالم السابقة في البرازيل.

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