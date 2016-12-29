صحة القنفذة تخصص مراكز صحية للعمل 12 ساعة متواصلة‎

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المواطن – ماجد الزبيدي – القنفذة

اعتمدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة خمسة مراكز صحية تعمل بدوام 12 ساعة متواصلة بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً .

وسيطبق العمل بها ابتداء من يوم الأحد القادم ،فيما حددت الشؤون الصحية مركز صحي المظيلف ، ومركز صحي القوز ، ومركز صحي أحد بني زيد ، ومركز صحي ثلوث عمارة ، ومركز صحي كياد . للعمل فيها بدوام 12 ساعة من يوم الأحد إلى الخميس .

ويأتي هذا الإجراء حرصاً من الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة على تقديم الخدمات الصحية للمواطن والمقيم في أوقات مختلفة لتناسب ظروفهم وأوقات عملهم .

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