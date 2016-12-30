صدّ هجوم فاشل قبالة الموسم السعوديّة وقتل قياديين انقلابيين

......

المواطن – عمر عريبي – الحد الجنوبي

صدّت قوات الجيش اليمني، مساء الأمس، بمساندة قوات المدفعية ومقاتلات التحالف هجومًا فاشلًا لميليشيات الحوثي والمخلوع، على مواقع الجيش اليمني في مدينة ميدي قبالة محافظة الموسم السعودية بجازان، حيث تم قتل عدة قياديين وجرح عددٍ منهم وفرار البقية.

وأكد مصدر في جبهة ميدي أنه أثناء رصد تحركات للعدو تم التعامل المباشر معهم، بإسناد من مقاتلات التحالف والمدفعية وقتل قياديين يدعون “مرتضى عامر والمقداد علي هبة”، وجرح عددٍ منهم وفرار البقية، وتم السيطرة على الوضع مع أخذ الحيطة والحذر والاستعداد لأي هجوم آخر.

الأكثر مشاهدة