صرف الرواتب بالأبراج والعملة الجديدة للمرة الأولى معًا

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المواطن – الرياض

بعد أن أصدرت مؤسسة النقد السعودية الإصدار السادس للعملة السعودية، سيكون موظّفو الدولة على موعدٍ لصرف رواتبهم بالعملة الجديدة وفقًا لنظام الأبراج المُتَّبع منذ عدة شهور.

وبحسب الأسلوب المُتَّبع في إيداع الرواتب بالأبراج، يتم صرف رواتب موظفي الدولة في اليوم الخامس من البرج الشمسي الهجري.

ومن المتوقّع أن يتم صرف راتب شهر ربيع الأول في اليوم الخامس من برج الجدي الشمسي غدًا، الإثنين، 27 من شهر ربيع الأول، الموافق 26 من شهر ديسمبر لعام 2016.

يذكر أنه تم صرف راتب شهر محرّم في 5 من برج العقرب، الموافق 26 محرم، كما تم صرف راتب شهر صفر في 5 من برج القوس، الموافق 26 من شهر صفر.

كانت وزارة المالية أوضحت آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء، رقم 551 وتاريخ 1437/12/25هـ، القاضي بأن يتم صرف رواتب موظفي الدولة بما يتّفق مع المرسوم الملكي، رقم م/6 وتاريخ 1407/4/12هـ، حيث تضمّن التعميم الذي أصدرته الوزارة بشأن تعليمات إقفال السنة المالية الحالية، وتحديد اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي موعدًا لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين.