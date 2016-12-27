صورة.. كيف عبّرت فتيات عن تقديرهن لجنود الحد الجنوبي؟

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المواطن – نجران

بهدف رفع الحالة المعنوية للجنود على الحد الجنوبي، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا توضح تقديم مديرة مدرسة ومعلماتها بنجران وجبة الغداء للجنود بالحد الجنوبي، وهو عبارة عن بعض الأكلات الشعبية تقديرًا لهم بما يقدمونه من حماية لحدود الوطن، ويضحون بأنفسهم وراحتهم ودمائهم لننعم بالأمن والأمان.

كما أهدت منسوبات مدرسة ابتدائية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، وجبة غداء لرجال القوات البرية (القوة 83) بالمحافظة، تقديرًا منهن لهم واستشعارًا بما يقدمونه لحماية الوطن، بحسب “العربية”.

وأيضًا قدمت طالبات مدرسة ثانوية بيش الأولى بجازان الهدايا للجنود المرابطين على الحدود باتجاه جازان.

وقال الرقيب مطاعن بيطلي: إنه فوجئ عند زيارته لعائلته بطالبة من أقربائه تطلب منه إيصال عدد من الهدايا التي أعدتها برفقة زميلاتها في المدرسة للجنود المرابطين كدعم لهم، وإشعارهم بأن خلفهم من يدعو لهم ويهتم لشأنهم ويثمن لهم وقفتهم ومرابطتهم على حدود الوطن للدفاع عن الدين والوطن.

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