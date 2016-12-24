صور.. اكتشف الأحساء بـ 45 موديل و50 مصوّر ومصوّرة

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المواطن – عامر عسيري – الأحساء

بمشاركة 45 موديل، وأكثر من 50 مصورًا ومصورةً فوتوغرافية، وحضور سمو الأمير عبد العزيز بن بدر بن جلوي، وسمو الأمير محمد بن بدر بن جلوي، انطلقت، أمس الأول، في أرض الحضارات بجبل القارة، في محافظة الأحساء، أول حدث لتجمُّع مشاهير الموديل الأطفال بالمنطقة الشرقية، حيث حملت شعار “اكتشف الأحساء”.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الأحساء للسياحة، الدكتور عبد اللطيف العفالق، أن أرض الحضارات مستمرة في تنظيم برامج المسؤولية الاجتماعية التي نرغب من خلالها في تعزيز ودعم رؤية المملكة لعام 2030م، وإبراز أهم الوجهات السياحية الهامة في المملكة العربية السعودية.

وجاء حدث “اكتشف الأحساء” بمبادرةٍ من مؤسسة الدعم الشبكي للتسويق الإلكتروني، وذلك بهدف دعم السياحة بطرقٍ مختلفة وتفاعلية من خلال إطلاق الحدث في أرض الحضارات والتسويق لأهم معلم سياحي جاذب في محافظة الأحساء من خلال مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي.



جدير بالذكر أن الحدث تم التسويق له عبر إطلاق هاشتاق “#اكتشف_الاحساء_بارض_الحضارات”، حيث تم إيصال الهاشتاق في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى المركز الثاني على مستوى العالم العربي.