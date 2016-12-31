صور انقاذ عاملين سقطا في خزانات وقود بالأحساء

صور انقاذ عاملين سقطا في خزانات وقود بالأحساء

2016/12/31
الساعة 4:52 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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 المواطن_ نوف العايد_ الاحساء
 تمكنت فرق الدفاع المدني مساء أمس الجمعة من إنقاذ عاملين سقطا بخزانات للوقود في احدى المحطات بحي المحدود بمحافظة الأحساء،  حيث تم إسعافهم  عبر سيارة الهلال الأحمر للمستشفى الملك فهد.
 وأوضح المتحدث الإعلامي لدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري لـ” المواطن” أن فرقة للدفاع المدني باشرت حادثة  سقوط عاملين في غرفة خزانات وقود مساحتها حوالي10×5م  وعمقها 4م  داخل إحدى محطات الوقود  بحي المحدود بمحافظة الآحساء ، و تم استخراجهما من قبل فرقة إنقاذ الدفاع المدني وهما من جنسيه آسيويه وبين انهما  اصيبا باختناق من جراء ابخرة الوقود و نقلا عن طريق الهلال الاحمر الي مستشفي الملك فهد ومستشفي الجفر وحالتهما مستقره ولله الحمد  ،
و” شف الدوسري ، أن  اسباب  سقوطهما تعود الى قيامهما  بالنزول داخل غرفة الخزانات بغرض اعمال الصيانه لها مما ادى لاستنشاقهما لابخرة البنزين واصابتهما بالاعياء .
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