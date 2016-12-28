صور.. عرض أمنيٌّ مميزٌ في افتتاح قرية التدريب الأمنيّة بالحرس الوطنيّ

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المواطن – الرياض

رعى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني حفل افتتاح قرية التدريب الأمنية اليوم الأربعاء، وذلك بخشم العان بمدينة الرياض.

وعند وصوله مقر الحفل كان في استقباله معالي نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، ورئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض، ووكيل الحرس الوطني للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز الجراح، ورئيس هيئة العمليات المكلف اللواء عبدالله المضحي.

وعزف السلام الملكي، ثم أزاح سموه الستار لافتتاح قرية التدريب الأمنية، بعد ذلك استمع إلى شرح قدمه وكيل الحرس الوطني للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز الجراح عن مراحل المشروع، وما يحتويه من مرافق وخدمات تدريبية وخدمات مساندة.

ثم انتقل وزير الحرس الوطني إلى القاعة الرئيسية، حيث بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم.

ثم ألقى مدير إدارة التدريب بوزارة الحرس الوطني اللواء الركن محمد بن عبدالله القرني كلمة، أكد فيها أن القرية التدريبية جزء من منظومة متكاملة من ميادين ومرافق التدريب والمشبهات التدريبية المنتشرة في مختلف مواقع الحرس الوطني، والتي ساهمت وتساهم في رفع الجاهزية القتالية والأمنية لوحدات الحرس على مختلف مهامها وواجباتها، حتي أصبحت قوة يشار لها بالبنان.

وبعد ذلك استمع إلى إيجاز من ركن عمليات وحدة إسناد التدريب والعقيدة العسكرية العميد الركن غازي بن صنات العتيبي عن مهام قرية التدريب الأمنية، كمنشاة تدريب عالية المستوى تحتوي على طرق تدريبية حديثة باستخدام المعدات ذات التقنية المتطورة، والتي تساهم في جعل منسوبي الحرس الوطني على درجة عالية من الكفاءة واتقان التدريب في ظل مراحل التطوير المستمر.

ثم شاهد وزير الحرس الوطني والحضور فيلمًا وثائقيًّا يرصد مسيرة التدريب العسكري بوزارة الحرس الوطني، ومراحل التطور التي مر بها عبر إنشاء معاهد تدريب والمدراس والكليات والمرافق التعليمية، ويوضح أهم التمارين والمناورات التي نفذها الحرس الوطني في مختلف مناطق المملكة، لصقل وتعزيز مهارات منسوبيه على مختلف الأعمال العسكريّة وبمختلف الأسلحة والآليات.

وبعد ذلك انتقل الأمير متعب بن عبدالله إلى الميدان الخاص بالعرض الأمني، حيث كان في استقبال قائد لواء الأمن الخاص الأول اللواء الركن سعيد بن منير الروقي، ثم استمع إلى إيجاز من قائد لواء الأمن الخاص الأول عن فكرة التمرين وما يحتويه من فرضيات، بعد ذلك شاهد سموه والحضور عددًا من العروض الأمنية قامت به وحدات من لواء الأمن الخاص الأول، وبمشاركة طيران الحرس الوطني، حيث استعرض أمام سموه عدد من الضباط والأفراد المهارات الفردية ومهارات القتال بالأيدي وقوة التحمل، ومهارات اقتحام النيران، كما شاهد سموه والحضور عرض عملية أبطال متفجرات والإخلاء، وفرضية اقتحام عدد من المباني بالعربات المعدة لذلك وبإسناد من طيران الحرس الوطني، كما شاهد سموه عرضًا حيًا لفرضية القتال في المناطق المأهولة بالسكان، كما استعراض عددٌ من الضباط والأفراد مهارات الرماية الفردية.

ثم استعرض أمام المجموعات المشاركة في التمرين بآلياتهم وأسلحتهم ومعداتهم، بعدها صافح سموه قادة المجموعات المشاركة، مشيدًا بما قدموه من عروض ومهارات منوعة.

بعد ذلك التقطت الصور التذكارية لسموه مع الضباط والأفراد المشاركين في التمرين.

وهذا وقد رفع صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعمه اللامحدود لأبنائه في القوات العسكرية بشكل عام والحرس الوطني بشكل خاص واهتمامه وحرصه عليهم في كل المجالات.

وقال: إن وصول الحرس الوطني لهذا المستوى المتطور من التدريب والجاهزية لم يكن وليد اليوم، بل هو نتاج ما رسمه وخطط له خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ليس في الجانب العسكري فقط بل في جميع المجالات، ليكون الحرس الوطني درعًا حصينًا للدفاع عن حدود الوطن في مهمته القتالية مع وزارة الدفاع، وحفاظًا لأمنه واستقراره عبر مهمته الأمنية مع وزارة الداخلية.

وأضاف سموه لقد سعدت اليوم بما شاهدته في قرية التدريب الأمنية إحدى منشآت التدريب الحديثة، التي تهدف لمحاكاة التدريب في بيئات فعلية، والتي تضاهي منشآت التدريب في الدول المتقدمة. وسعدت بما قدم من فرضيات أمنية عكست المستوى المتقدم من التطبيقات الأمنية والكفاءة والجاهزية العالية التي يتمتع بها منسوبي اللواء الأمني الخاص الأول، لاسيما مع إدخال الطائرات والإنزال الجوي لأول مرة وكذلك مع إدخال عدد من الآليات الجديدة.

وأكد أن التعاون بين الحرس الوطني ومختلف القطاعات العسكرية موجود ومتبادل، سواءً على مستوى الدورات والتمارين وغيرها، وبالتالي فإن نسعد أن نتعاون معهم في إتاحة الفرصة للاستفادة من القرية وإمكاناتها، منوهًا سموه بالتعاون الكبير بين وزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية في مختلف المهام والواجبات الأمنية والتعاون المشترك في مجالات العمل الأمني المتعددة، مشيدًا باهتمام وحرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على كل ما من شأنه تطوير العمل الأمني وتعزيزه.

واختتم الأمير متعب بن عبدالله تصريحه قائلًا: أتمنى من الله تعالى أن تسهم هذه القرية في تكامل الجهود الأمنية إلى جانب جهود زملائنا في مختلف القطاعات العسكرية لحفظ أمن واستقرار هذا البلد الغالي، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ورعاه ـــ.

حضر الحفل معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات العامة الفريق أول ركن يوسف بن علي الإدريسي، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، والمستشار بمكتب وزير الحرس الوطني الفريق أول فيصل بن عبدالعزيز بن لبدة وقائد قوات الدفاع الجوي الملكية السعودية الفريق الركن محمد بن عوض بن سحيم، وقائد قوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان، ومدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج.

كما حضر الحفل وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري، والمدير العام التنفيذي للشؤون الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وكيل الحرس الوطني لشؤون الأفواج، ومدير عام الجوزات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواء طيار ركن محمد بن صالح العتيبي، وأمراء الأفواج، ورؤساء الهيئات وقادة الألوية والوحدات وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الحرس الوطني.

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