بالصور.. عرض سيارة بوتين المصفحة للبيع بمبلغ خيالي!

المواطن- نت

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عرض موقع ألماني سيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للبيع، وهي من طراز مرسيدس S600 بولمان جارد موديل 1995. وتعتبر السيارة الألمانية المصفحة والتي تم تعديلها خصيصاً لبويتن أول سيارة يحصل عليها بعد توليه رئاسة البلاد، وقبل أن يضم لسيارته، السيارة بي ام دبليو الفئة السابعة الفارهة والتي تعرضت لحادث مؤسف شهر سبتمبرالماضي وراح ضحيته سائق الرئيس، والسيارة الأخرى الفارهة والتي ضمن مشروع “كورتيج”. السيارة مصفحة بدرجة (B6/B7) ضد الرصاص والمقذوفات، وتضم 3 مستويات من الجلوس، ومزودة بمحرك V12 سعة 6 لتر يولد قوة 349 حصان. وعلى الرغم من أنها أول سيارة شهدت تنقلات بوتين إلا أنها لم تحقق سوى 25000 كيلومتر فقط، ومعروضة للبيع بمبلغ يعتبره الجميع ضخم ومبالغ فيه حيث أعلن الموقع أن ثمنها هو 1.3 مليون يورو.



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