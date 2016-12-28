صور.. عرض وفرضيات أمنية في تخريج طلبة قوات الطوارئ الخاصة

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المواطن – الرياض

احتفلت إدارة التدريب بقيادة قوات الطوارئ الخاصة، وفي مركز التدريب التخصصي بمكة المكرمة، بتخريج عدد من طلبة دورتي مهام وواجبات قوات الطوارئ الخاصة التأهيلية أفراد 76- 77 لعام 1437 / 1438هـ، وبحضور نائب قائد قوات الطوارئ الخاصة اللواء مظلي حامد بن رابع الطويرقي، وحضور كثيف من ضباط وأفراد قوات الطوارئ الخاصة والذين شهدوا تخريج الطلبة الخريجين والبالغ عددهم (789) خريجًا في عدة تخصصات مختلفة، والذين تلقوا تدريباتهم لمدة ثمانية أشهر متواصلة.

وبدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد مركز التدريب التخصصي بمكة المكرمة المقدم ركن بندر بن عبدالله الصقيه، كلمة أوضح فيها أن الأمم أصعب ما يواجهها بناء العنصر البشري الذي يضطلع بالدور التنموي وبناء الحضارة، حيث تكوّن كثيرًا من العلوم من أجل هذا العنصر للتغيير الإيجابي في سلوكه واتجاهاته، مؤكدًا أن التدريب ما هو إلا وجه من وجوه التطوير في العنصر البشري ليضطلع بمهامه الفردية والمجتمعية الوظيفية.

وألقى بعد ذلك كلمة الخريجين أحد الطلبة نيابةً عن زملائه الخريجين، وقد توجهوا بالشكر فيها بالفريق الركن خالد بن قرار الحربي قائد قوات الطوارئ الخاصة بالمملكة، على رعايته لحفل التخريج، كما تقدموا بالشكر لنائب قائد قوات الطوارئ الخاصة اللواء مظلي حامد بن رابع الطويرقي على تشريفه لهم وحضوره هذا الحفل، مؤكدين أن هذا التشريف يعد حافزًا لهم على البذل والعطاء والتضحية بكل غالٍ ونفيس من أجل رفعة وسلامة هذا الوطن وتأدية الواجب أمام الله، ثم المليك والوطن، تحت راية التوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول الله».

عقب ذلك قدّم الخريجون العرض العسكري، إضافة إلى تقديم بعض المهارات التي اكتسبوها خلال فترة التدريب حيث أظهر الطلبة تميزًا في كل فصول العروض التي قدمت وتضمنت مهارات الرماية وعددًا من الفرضيات الأمنية التي حازت على إعجاب الحضور، مثل فرضية الجودو واجتياز الموانع وفرضية القناصة وفرضية أمن وحماية الشخصيات وغيرها من الفرضيات المقدمة.

وألقى الخريجون قسم الولاء والطاعة ومن ثم أعلنت بعدها النتيجة العامة للدورتين وتسليم الجوائز للمتفوقين والمتميزين، كما أدى الخريجون نشيد شهداء الواجب.

وعقب ذلك قدّم الخريجون العرض العسكري، إضافة إلى تقديم بعض المهارات التي اكتسبوها خلال فترة التدريب حيث أظهر الطلبة تميزًا في كل فصول العروض، التي قدمت وتضمنت مهارات الرماية وعددًا من الفرضيات الأمنية التي حازت على إعجاب الحضور، مثل فرضية الجودو واجتياز الموانع وفرضية القناصة وفرضية أمن وحماية الشخصيات وغيرها من الفرضيات المقدمة.

وفي ختام الحفل تم تكريم منسوبي المركز من ضباط وأفراد، وبعد ذلك سلم قائد المركز المقدم ركن بندر بن عبدالله الصقيه درعًا تذكارية لمعالي قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق الركن خالد قرار الحربي، وكذلك درعًا تذكارية للواء مظلي حامد الطويرقي نائب قائد قوات الطوارئ الخاصة، حيث عزف بعدها السلام الملكي معلنًا بذلك انتهاء الحفل.

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