صور.. فريقا الإسكيت وأبو الهش في مهرجان محايل أدفأ برعاية ”المواطن“

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المواطن- محايل عسير

التقى وكيل محافظ محايل المكلف، يحي بن محمد العاصمي أمس في مقر مكتبه بالمحافظة، فريق حسن وحسين بن محفوظ للإسكيت، وأيضًا فريق هشام السعد ”أبو الهش“ المتخصص باستعراض مهارات كرة القدم، وذلك للمشاركة في مهرجان محايل أدفأ التي ترعاه ”المواطن“ إلكترونيًّا.

وفي بداية اللقاء رحبّ ”العاصمي“ بالجميع، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على مشاركة مثل هذه الفرق التي حققت خلال الأعوام الماضية نجاحات متميزة، سواءً داخل الوطن أو خارجه.

ومن جهته، أكد حسين بن محفوظ أن الفريق يضم بين صفوفه العديد من المواهب الواعدة، والتي سبقت وأن قدمت عروضًا مميزة منذ عام 2008م داخليًّا وخارجيًّا، مضيفًا أن الفريق يقدِم قصصًا مشوّقة عبر الاستعراض بمهارات كرة القدم، والذي يقدمها هشام السعد والمعروف بـ”أبو الهش“، مشيرًا إلى أن الفريق سبق وأن شارك في بعض دول الخليج منها الإمارات والبحرين وقطر، وبعض الدول العربية.

ولفت إلى أن الفريق سيقدم خلال افتتاح مهرجان محايل لهذا العام العديد من الفقرات والحلقات المشوِّقة، كما قدَّم الفريق شكره الجزيل للمحافظ ولوكيل المحافظ على قبول مشاركتهم ضمن فعاليات مهرجان محايل للعام الحالي.

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