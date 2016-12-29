صور لاعبي أتليتكو مدريد قبل السفر إلى جدة

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المواطن ـ محمد سلام

قام الحساب الرسمي لنادي أتليتكو مدريد الأسباني، عبر موقع “تويتر”، بنشر صور للاعبيه “غابي ، كوكي، ساؤول، خونفران، مويا” وهم في الطائرة للسفر إلى جدة لخوض مباراة الغد الودية أمام نادي الاتحاد، في إطار الاحتفال بمرور 90 عامًا على تأسيس النادي الجداوي.

تفاعلت الجماهير الاتحادية مع تغريدات حساب أتليتكو، وأبدوا ترحيبهم بحضور الفريق الأسباني بجميع نجومه إلى السعوديّة، مؤكدين أنهم سيحضرون بكثافة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” الذي سيستضيف اللقاء.

هذا وستنطلق مباراة الاتحاد أمام أتليتكو مدريد عند الساعة 8:45م، والاحتفالية ستبدأ من 8:25م.

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