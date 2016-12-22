صور.. مجاهدو #جازان يضبطون 5075 لترًا من الخمور بالدرب

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المواطن- جازان

تمكنت دوريات قطاع المجاهدين بمحافظة الدرب، شمال منطقة جازان، من ضبط كميات من الخمور، خلال الأربع عشر يومًا الماضية، بوادي عتود في محافظة الدرب.



وأوضح الناطق الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز، أن دوريات قطاع المجاهدين بالدرب تقوم بعمليات مكثفة لمحاربة المفسدين ممن دأبوا على نفث السموم ونشر الإجرام، ورصد مواقعهم ومن ثم مداهمتها في الأودية وبين الأحراش، وأسفرت تلك العمليات عن ضبط كميات كبيرة من العبوات الجاهزة المتنوعة المعدة للترويح بلغ العدد الإجمالي (5075) خمسة آلاف وخمسة وسبعون لترًا من الخمور، وأعداد كبيرة من أكياس الخمر وأسطوانات الغاز وقدور الضغط المستخدمة في التصنيع.



وأضاف بن قزيز أن رجال المجاهدين ماضون في مجابهة من تسول له نفسه العبث بالأمن ونشرالسوء بين أفراد المجتمع.