صور.. مدارس صدى الإبداع تحقق المركز الأول في أعداد المتفوقين للعام الخامس

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المواطن – خميس مشيط

حصدت مدارس صدى الإبداع بمرحلتي المتوسطة والثانوية على المركز الأول، في نسبة أعداد المتفوقين للسنة الخامسة على التوالي.

وجاء ذلك على هامش حفل تكريم الطلاب المتفوقين على مستوى التعليم بمنطقة عسير. والذي رعاه وشرّفه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد، أمير منطقة عسير، يوم الثلاثاء الماضي، على مسرح الإدارة العامة للتعليم بأبها، وبحضور مدير عام التعليم بالمنطقة جلوي آل كركمان.



وعلى صعيد متصل تم ترشيح الطالب نوّاف آل عياش من ثانوية صدى الإبداع، لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المميز.

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