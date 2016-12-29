صور.. مدني جازان وجمعية المهندسين السودانيين في ورشة متطلبات السلامة

......

المواطن- جازان

تحت رعاية مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان، افتتحت صباح اليوم فعاليات ورشة العمل والتي بعنوان “المفاهيم الأساسية لمتطلبات السلامة والوقاية من الحرائق بالمشاريع”، بالتعاون مع جمعية المهندسين السودانيين في المنطقة الجنوبية، وذلك بقاعة الاحتفالات بفندق راديسون بلو.



وبدأت الورشة بالقرآن الكريم، تلى ذلك كلمة للرائد المهندس محمد الكاسي مدير إدارة الدفاع المدني بمدينة جيزان، بين فيها ضرورة الالتزام باللوائح والكود الخليجي في التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة.

وألقى مدير جمعية المهندسين السودانيين المهندس الفاتح عبد الباقي، كلمة رحّب فيها بالحضور، مشددًا على دور التعاون مابين الدفاع المدني وجمعية المهندسين السودانيين.



بعدها قدّم مدير قسم السلامة بإدارة الدفاع المدني بمدينة جيزان، الرائد مهندس يحيى عقيل، ورقة عمل بيّن فيها ضرورة حماية المباني، وتأمين متطلبات الإطفاء والإنذار من الحرائق، وأنظمة شبكات الإطفاء، ومتطلبات السلامة للوقاية من الحريق.

ثم ألقى المهندس عادل أمين محاضرة عن “السيطرة على الحريق وسبل الهروب”، أشار فيها إلى أن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الوعي العام لدى منفذي المشاريع، ورفع مستوى العمل، مبينًا أنه من خبرة شخصية وجد أن المملكة بصفة عامة تمتلك أفضل الطرق على مستوى العالم.

فيما قدّم المهندس صالح عالم شرحًا على جهاز كاشف الدخان بأنابيب التكييف، وقدّم المهندس ياسر خياط ورشة عمل على المفاهيم الأساسية لمتطلبات السلامة والوقاية من الحريق بالمشاريع.



وفي نهاية البرنامج كرّم مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري جمعية المهندسين على دورهم شراكتهم في تطوير وتنمية مهارات المهندسين، لخدمة المجتمع ومهنة الهندسة والمهندس.

ومن جهته، أشاد مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري بالدور البارز للتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، ممثلة في جمعية المهندسين السودانيين في المنطقة الجنوبية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الورشة رفع مستوى التوعية ومعرفة الطرق الصحيحة النظامية، لتصميم المخططات الإنشائية والمعمارية والإطفاء والإنذار والتكييف، وضرورة تطبيق المخططات الهندسية في مجال السلامة.

الأكثر مشاهدة