صور.. مدني جازان يُخمد حريقًا اشتعل “ذاتيًا”

صور.. مدني جازان يُخمد حريقًا اشتعل “ذاتيًا”

2016/12/24
الساعة 11:57 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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حريق ببلدية الدائر1

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المواطن- جازان

أخمدت فرق الدفاع المدني مساء اليوم، السبت، حريقًا اندلع في مجموعةٍ من المخلّفات، والمكاتب المتكدّسة، وعددٍ من الإطارات بداخل مبنى بلدية محافظة الدائر، شرق منطقة جازان، دون وقوع أي إصابات.

حريق ببلدية الدائر2
وأوضح المتحدّث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد يحيى عبد الله القحطاني، أنه وُرِد بلاغ عن حريق في بلدية الدائر، وعند وصول الفرق للموقع، اتّضح أن الحادث عبارة عن احتراق في مجموعة من المخلّفات ورجيع المكاتب المتكدّسة في الموقع من أوراق، ومكاتب، وأخشاب، وإطارات بفناء مبنى بلدية محافظة الدائر.

حريق ببلدية الدائر3
كما أضاف أنه تم السيطرة على الحريق من قبل الفرقة، وعمل محضر مشترك بالواقعة، وتسليم الموقع لنائب مدير البلدية، مشيرًا إلى أن سبب الحريق هو احتمال ناتج عن اشتعال ذاتي للمخلّفات المتكدّسة.

حريق ببلدية الدائر4


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