صور.. هؤلاء أنقذوا محطة وقود في المدينة من كارثة فكرّمهم المدني

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المواطن – شريف النشمي – المدينة

كرّم مدير سلامة شرق المدينة النقيب فيصل الحجيلي، ممثلًا عن الإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة، عمال محطة بيحان الواقعة على طريق الملك عبدالله بالمدينة المنورة، التي نشر لهم مقطع فديو إطفائهم حريق في مركبة داخل المحطة أثناء التزود بالوقود، بستخدام وسائل السلامة المتوفرة داخل المحطة، ومنع انتشار الحريق وإخراج المركبة إلى خارج المحطة قبل وصول الدفاع المدني.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، مؤكدًا أن هذا التصرف السليم الذي سلكوه العمال ينم عن تقديرهم لحجم المسؤولية، والدور المناط بهم في حالة وقوع حادث قبل وصول الدفاع المدني، وتجنيب المحطة والمركبات الأخرى التي داخل المحطة من كارثة.

وتابع: “نحن بدورنا نثمن هذا العمل البطولي، الذي قاموا به العمال، ونأمل أن يقتدي بهم جميع عمال المنشآت الأخرى في مواجهة الحوادث لحظة و قوعها، والاستفادة من البرامج التدريبية التي تقوم بها إدارات الدفاع المدني بالمدينة المنورة ومحافظاتها لفرق الدفاع الذاتي داخل المنشآت الحكومية والخاصة، التي تنفذ على مدار العام”.

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