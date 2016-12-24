صور.. هكذا استقبلت جوازات مطار الملك خالد المبتعثين

صور.. هكذا استقبلت جوازات مطار الملك خالد المبتعثين

2016/12/24
الساعة 9:14 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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ورود وهدايا جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض تستقبل المبتعثين 7

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المواطن – الرياض

بناءً على توجيهات مدير عام الجوازات، اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، بحسن استقبال المسافرين في المنافذ، وبإشرافٍ من مدير جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض، العميد محمد بن نايف الهباس، استقبلت جوازات المطار عددًا من الطلبة المبتعثين إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في عددٍ من التخصّصات العلمية، والعائدين إلى أرض الوطن بعد التخرُّج.

ورود وهدايا جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض تستقبل المبتعثين ورود وهدايا جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض تستقبل المبتعثين 2 ورود وهدايا جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض تستقبل المبتعثين 3

فيما قدَّم منسوبو جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض الورود والهدايا للطلبة المبتعثين، إيمانًا منهم بأهمية الابتعاث والتدريب، حيث لاقى ذلك استحسان الطلبة المبتعثين، وعبّروا عن شكرهم وتقديرهم لمدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، ولجميع منسوبي جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض على هذه البادرة الطيبة التي من شأنها تشجيع العلم والاهتمام بأهله.

ورود وهدايا جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض تستقبل المبتعثين 5 ورود وهدايا جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض تستقبل المبتعثين 6 ورود وهدايا جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض تستقبل المبتعثين 8


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