صور وفيديو.. جناة يسرقون محتويات سيارة مواطن

صور وفيديو.. جناة يسرقون محتويات سيارة مواطن

2016/12/31
الساعة 10:07 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
1135
0
طباعة
IMG-20161231-WA0043

المواطن- وليد الفهمي- الرياض

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام عدد من الأشخاص بسرقة محتويات إحدى المركبات الخارجبة والمتوقفة بجانب منزل أحد المواطنين في ضاحية وادي لبن.

 وأظهر المقطع قيام الشابين وهما يقومان بتفكيك محتويات المركبة بكل احترافية، ودون خوف من أحد.

فيما تواصلت “المواطن” مع سلطان السهلي الذي أوضح تفاصيل ما تعرّضت له مركبته، حيث قال: “فوجئت بتفكيك محتويات مركبتي يوم الخميس الماضي، حيث تبيّن، بعد الرجوع لكاميرات المراقبة، احترافية الشابين لتلك الجرائم التي يقومان بها”.

و أكد أنهم سرقا بعض الأنوار الخارجية لمركبته، كذلك تفتيشهما للأغراض الداخلية، حيث لم يعثر أي منهم على الشيء الثمين لسرقته، مبينًا أن الحادثة وقعت في ساعات الليل المتأخرة.

وبيّن السهلي أن بعض أهالي الحي تعرّضوا، في الوقت نفسه، لعددٍ من سرقات مركباتهم التي يصل عددها إلى ما يقارب ٧ سرقات من العصابة نفسها، حيث أكد أنه تقدّم ببلاغٍ في اليوم نفسه لشرطة العريجاء.

فيما أكد عدد من المغرّدين قدرة شرطة الرياض على ضبط العصابة، بعدما قامت بضبط قضايا أكثر تعقيدًا وأكثر غموضًا.

سرقة ٧ سرقة٥ سرقة٣ IMG-20161231-WA0040 سرقة٢ سرقة ١


قد يعجبك ايضاً

بالصور.. انهيار سور منزل بـ “فاخرية عنيزة”

المواطن- ماجد الفريدي- القصيم باشرت فرق الدفاع المدني،