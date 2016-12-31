صور وفيديو.. جناة يسرقون محتويات سيارة مواطن

المواطن- وليد الفهمي- الرياض

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام عدد من الأشخاص بسرقة محتويات إحدى المركبات الخارجبة والمتوقفة بجانب منزل أحد المواطنين في ضاحية وادي لبن.

وأظهر المقطع قيام الشابين وهما يقومان بتفكيك محتويات المركبة بكل احترافية، ودون خوف من أحد.

فيما تواصلت “المواطن” مع سلطان السهلي الذي أوضح تفاصيل ما تعرّضت له مركبته، حيث قال: “فوجئت بتفكيك محتويات مركبتي يوم الخميس الماضي، حيث تبيّن، بعد الرجوع لكاميرات المراقبة، احترافية الشابين لتلك الجرائم التي يقومان بها”.

و أكد أنهم سرقا بعض الأنوار الخارجية لمركبته، كذلك تفتيشهما للأغراض الداخلية، حيث لم يعثر أي منهم على الشيء الثمين لسرقته، مبينًا أن الحادثة وقعت في ساعات الليل المتأخرة.

وبيّن السهلي أن بعض أهالي الحي تعرّضوا، في الوقت نفسه، لعددٍ من سرقات مركباتهم التي يصل عددها إلى ما يقارب ٧ سرقات من العصابة نفسها، حيث أكد أنه تقدّم ببلاغٍ في اليوم نفسه لشرطة العريجاء.

فيما أكد عدد من المغرّدين قدرة شرطة الرياض على ضبط العصابة، بعدما قامت بضبط قضايا أكثر تعقيدًا وأكثر غموضًا.