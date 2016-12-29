صور.. 200 عضو من ”هايكنج السعودية“ يتسلقون جبال محايل

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المواطن- حسان الصالحي

أطلق محافظ محايل رئيس اللجنة الفرعية للتنشيط السياحي، محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي، عصر اليوم، صافرة البدء لفريق ”هايكنج السعودية“ بمحايل عسير، والذي انطلق من أسفل جبل الحيلة وفق خارطة طريق يتخللها بعض مواقع التوقف للاستراحة حتى الوصول إلى قمة جبل الحيلة.

وبيّن الكابتن ”علي القحطاني“ مؤسس الفريق، أنّ هذه المشاركة التي خصّ بها محافظة محايل لهذه المرة؛ هي احتفاءً ببيعة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه -، مشيرًا إلى أن الفعالية تنتهي في أعلى قمة جبل الحيلة وسيقوم الفريق حينها برفع علم المملكة العربية السعودية، احتفاءً بهذه البيعة المباركة، وتأكيدًا من الفريق المشارك باسم أبناء الوطن الغالي بأنهم جميعًا فداءٌ له، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة بدعوة كريمة من محافظ محايل، الذي هيّأ لهم كل سبل في إنجاح هذه المشاركة.

وقال: إن الهدف من (الهايكنج) هو تفعيل رياضة المشي في المرتفعات، وكذلك اكتشاف الأماكن الأثرية والتراثية وتعويد الشباب السعوديّ على تحمل المصاعب وتجاوز العقبات.

وقدّم ”المتحمي“ شكره الجزيل لرئيس ومؤسس فريق الهايكنج وجميع المشاركين، مشيرًا إلى أنه يتطلع لاستحداث مسارات لرياضة المشي بمحايل والمراكز المرتبطة كمركزي بحر أبوسكينة وقنا.

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