صيانة وترميم جامع المجنة من آثار المقذوفات الحوثية

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عمر عريبي – الحد الحنوبي

بدأت فرقة الصيانة بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد في صامطة، بصيانة وترميم جامع المجنة من آثار المقذوفات العسكرية، حيث وجّه مدير عام الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد بجازان الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي بسرعة صيانة وترميم الجوامع المتضررة جراء المقذوفات الحوثية.

وأكد الشيخ الحازمي أن استهداف المساجد والمواطنين تعتبر أعمالًا جبانة من عصابات وميليشيات لا تعترف بحقوق المساجد، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها باستهداف المساجد، بل هي امتداد لحركات وقعت منذ زمن طويل لتزيل كل شيء له علاقة بالسنة، في حملة تطهير وتشييع منقطعة النظير، فالحوثية هي امتداد لتلك الحركة والنظام الإيراني الممول لها والمحامي عنها بشكل معلن.

وأشار إلى أن اللجان الفنية بإدرة مساجد صامطة وفرع الوزارة بجازان تقوم بمتابعة وصيانة جميع بيوت الله التي قد تستهدف بهذه المقذوفات.

وأكد مصدر لـ”المواطن” أن عدد المقذوفات التي سقطت على محافظة صامطة والطوال بلغ حوالي 96 مقذوفًا من منتصف البارحة إلى صباح اليوم.

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