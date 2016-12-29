ضبط مطلقي النار على مواطن بالجوف

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المواطن – متعب النماصي – الجوف

تمكنت شرطة منطقة الجوف من ضبط 3 مواطنين بتهمة إطلاق النار على أحد المواطنين بالعزيزية دخل على إثرها المستشفى.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد بن سعود النومس أنه ورد بلاغ لمركز شرطة العزيزية عن دخول مواطن بالعقد الثاني من العمر لإسعاف مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز جراء إصابته بطلق ناري بقدمه اليمنى.

وتابع أنه أثناء ذلك ورد للمركز بلاغ شقيق المصاب عن قيام نفس الأشخاص بإطلاق النار بالهواء بالقرب من منزله، وتمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي من القبض على الأشخاص ( ثلاثة مواطنين بالعقد الثاني من العمر) وإيقافهم وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام.

ومن جانب آخر ذكر النومس أنه ورد اتصال هاتفي لغرفة عمليات دوريات الأمن من وافد آسيوي مبلغاً عن تعرض المطعم الذي يعمل به لسرقة مبلغ مالي وتمكنت دوريات الأمن العاملة بالميدان من القبض على حدثين قاما بسرقة المبلغ المالي من المطعم وبوقت قياسي وتمت إحالتهم لدار الملاحظة الاجتماعية لإكمال باقي إجراءات التحقيق.

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