ضبط مواطن عشريني أطلق النار على مقيم بالجوف

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المواطن – متعب النماصي – الجوف

تمكنت شرطة منطقة الجوف من ضبط مطلق النار على مقيم بطريق خوعاء بعد استيقافه.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد بن سعود النومس أن وافداً آسيوياً تقدم لمركز شرطة قارا مساء يوم الأحد الماضي، مبلغاً عن قيام شخص بمحاولة إيقافه أثناء سيره بمركبته على طريق خوعاء وبعد رفضه الوقوف قام بإطلاق النار باتجاهه فأصاب الزجاج الأمامي للسيارة ولم يصب المبلغ بأي أذى.

وتابع النومس: “بفضل من الله تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي من خلال تكثيف التحريات من التعرف على الجاني (مواطن عشريني) وتم القبض عليه والعثور على السلاح الناري المستخدم وجرى إيقافه وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص”.

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