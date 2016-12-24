ضبط ٨٧،٥ طن من الروبيان والأسماك المنتهية الصلاحية في الدمام

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المواطن – الدمام



تمكنت بلدية وسط الدمام بالتعاون مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة في عملية مشتركة ، من ضبط وإتلاف كمية “ضخمة” من الروبيان والأسماك المجمدة المنتهية الصلاحية، كانت معدة للتوزيع محلياً والتصدير خارجياً، فيما تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، بسبب تلاعبهم بالتواريخ والقيام بالتزوير والتلاعب بصحة الناس.

وكشف مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الحملة المشتركة أسفرت عن ضبط ثلاجات غذائية بالدمام لتخزين وتسويق الروبيان والأسماك المجمدة تتضمن مخالفات صحية كبيرة، مشيراً إلى أنه تم العثور على ٨٧،٥ طن من الأسماك والروبيان المجمدة المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية والتي كانت معدة للتوزيع داخلياً والتصدير خارجياً.

وأشار إلى أنه تم أثناء العملية ضبط عمالة وافدة تقوم بتزوير التواريخ، من خلال التلاعب بها واستبدالها بتواريخ حديثة يتم وضعها على علب الروبيان والأسماك، بقصد تسويقها على المطاعم والمحال التجارية باعتبارها جديدة، إضافة إلى تزوير التواريخ على كميات أخرى كانت معدة ومجهزة للتصدير خارجياً .

ودعا الصفيان المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة عبر هاتف الطوارئ الخاص بالأمانة ٩٤٠ ، وذلك من خلال التعاون مع أمانة الشرقية والبلديات الفرعية والمرتبطة بها عبر جميع قنوات التواصل التابعة للأمانة، موكداً أن جميع البلاغات سيتم التعامل معها بشكل فعال وسريع.