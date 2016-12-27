طارق خطّاب يمنع الشباب من التسجيل في الشتوية!

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المواطن ـ محمد سلام

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تلقيه خطابًا من “الفيفا” يفيد بمنع نادي الشباب من التسجيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بسبب عدم حصول محترف الليوث السابق، اللاعب الأردني طارق خطّاب، على مستحقّاته.

وأفادت مصادر مُطّلعة أن لجنة الاحتراف تملك شيكًا مصدّقًا من إدارة الشباب لم تسلّمه للاعب، كما أشارت إلى أن نادي الشباب حاول الوصول للاعب الأردني طارق خطّاب ولم ينجح في الوصول إليه في تلك الفترة.

كما أضافت: “نادي الشباب أرسل استفسارًا للأمانة في اتحاد الكرة السعودي مستغربًا قرار الفيفا، بالرغم من أن الشيك مصدّق لدى لجنة الاحتراف منذ أشهر عدة”.

جدير بالذكر أن نادي الشباب يعيش فترة مالية حرجة خلال الموسمين الماضيين، بالإضافة إلى مطالبات مالية من اللاعبين المحلّيين.

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