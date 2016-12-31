طرد داعش من “القدس الثانية”

المواطن – وكالات

نجحت القوات العراقية اليوم، السبت، في استعادة حي “القدس الثانية ” في مدينة الموصل من قبضة داعش، وذلك بالتزامن مع إحراز القوات الأخرى التقدّم في الجهة الشمالية من المدينة.

وتمكّنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب من السيطرة على حي “القدس الثانية” في الموصل، وذلك عقب يوم من استعادة السيطرة على حي “القدس الأولى” شرقي المدينة.

فيما أطلقت القوات العراقية، الخميس، المرحلة الثانية من معركة تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي بعد عدة أسابيع من التوقّف.