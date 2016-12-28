طرد مسؤولة أمريكية وصفت ميشيل أوباما بـ”قرد يرتدي حذاءً ذا كعب عالٍ”

......

المواطن – وكالات

فصلت منظمة غير ربحية بولاية غرب فرجينيا الأمريكية، مديرتها بعد كتابتها منشورًا على فيس بوك، تصف فيه السيدة الأولى ميشيل أوباما بأنها “قرد يرتدي حذاءً ذا كعبٍ عالٍ”.

وأوضح مكتب حاكم الولاية إيرل راي تومبلين، أمس الثلاثاء، أن باميلا رمزي تايلور، المدير التنفيذي لشركة تنمية مقاطعة كلاي أقيلت، بعد التوصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة المنظمة غير الربحية.

وقالت المتحدثة باسم تومبلين، جيسيكا تايس، إن الولاية طلبت “ضمانات محددة”، باتباع المنظمة غير الربحية سياسات مكافحة للتمييز، والتأكد من إقالة تايلور من الإدارة.

وأضافت تايس أن وكالة منطقة الأبلاش ستدير المنظمة غير الربحية بشكل يوميٍّ لمدة ستة أشهر، في الوقت الذي تقوم فيه مؤسسة مقاطعة كلاي بالقيام بالتغييرات اللازمة للامتثال كمتعاقد مع الولاية.

الأكثر مشاهدة