طيران ناس يبحث مع وزير النقل السوداني تعزيز التعاون المشترك

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المواطن – الرياض

استقبل طيران ناس، الناقل الجوي الوطني، في مقره الرئيسي بمدينة الرياض يوم أمس الاربعاء الموافق 28 ديسمبر وفد من جمهورية السودان يتقدمهم وزير النقل والطرق والجسور مكاوي محمد عوض، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالباسط بدوي السنوسي، ووزير الدولة بالمالية وعضو مجلس إدارة الخطوط السودانية الدكتور عبدالرحمن محمد ضرار، ومدير سلطة الطيران المدني وعضو مجلس إدارة الخطوط الجوية السودانية اللواء معاش ساتي باجوري، ومدير عام الخطوط الجوية السودانية المهندس حمد النيل يوسف النيل، والمدير الإقليمي للخطوط الجوية السودانية بالمملكة العربية السعودية السيد أحمد الميرغني علي الشعراني. وقد كان في استقبالهم من طيران ناس الرئيس التنفيذي للعمليات الكابتن منصور الحربي.

وتم في الاجتماع استعراض الإنجازات التي حققها طيران ناس طوال فترة تشغيل رحلاته منذ شهر مايو عام 2010م، لتصل الآن إلى 18 رحلة أسبوعية تنطلق من أربع مدن سعودية هي الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

كما تم مناقشة سبل تعزيز الشراكة عبر تطوير الخدمات وزيادة الرحلات بين البلدين، والعمل على رفع عدد الحجاج من جمهورية السودان في موسم حج 2017م.

وفي تعليق للكابتن منصور الحربي، الرئيس التنفيذي للعمليات، قال : ” تشرفنا في طيران ناس بهذه الزيارة الكريمة من وزير النقل والجسور الأستاذ مكاوي محمد عوض والوفد المرافق له، حيث أسعدتنا هذه الزيارة والتي تدل على الاهتمام الكبير من أشقائنا لتطوير صناعة النقل الجوي والعمل على زيادة الرحلات وخصوصًا في موسم الحج، ونأمل أن يكون المستقبل حافلًا بالتطوير واستمرار هذا الجهد المشكور من الجميع”.

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