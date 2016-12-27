طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته بين الدمام وأبوظبي

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المواطن – الدمام



احتفل طيران ناس، الناقل الوطني السعودي، الأحد الماضي، بإطلاقه لرحلاته الجديدة بين مدينتي الدمام وأبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة. حيث تعتبر هذه الرحلات ربطًا جويًا جديدًا بين الدولتين الشقيقتين، وتعزز من روابط التقارب وزيادة فرص الأعمال بين البلدين.

وقد كان في استقبال وصول طائرة طيران ناس إلى مطار أبوظبي الدولي، ممثل مطارات أبوظبي محمد الكثيري الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة، وعباس علي محمد مدير المطار المناوب. حيث مثّل طيران ناس في حفل التدشين بندر الحسن المدير العام للتسويق والاتصالات في طيران ناس، كما تواجد طيران الاتحاد في هذه الاحتفالية بحكم الشراكة الاستراتيجية مع طيران ناس في اتفاقية الرمز المشترك، والتي تم توقيعها بين طيران الاتحاد وطيران ناس في شهر أكتوبر 2012م، حيث مثّل طيران الاتحاد نجيب شحادة مدير عمليات خطوط الطيران الأخرى.

وسيكون تشغيل رحلات طيران ناس بين الدمام وأبوظبي عبر أربع رحلات أسبوعيًا أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد على متن طائرات آيرباص، ويمكن السفر على متنها عبر الدرجة الاقتصادية ودرجة الأعمال لتتناسب مع جميع احتياجات السفر.

وقد عبّر بندر الحسن، المدير العام للتسويق والاتصالات في طيران ناس، عن شكره وتقديره لكل التسهيلات المقدمة من مطارات أبوظبي، حيث قال: “تشرفنا اليوم في طيران ناس بتدشين رحلاتنا بين مدينتي الدمام وأبوظبي، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن مسيرة الشراكة والتعاون الناجح والدائم الذي يجمع البلدين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مع ما لقيناه من أشقائنا في مطارات أبوظبي وطيران الاتحاد من عملٍ احترافي وكفاءات قديرة ستدعم بإذن الله مسيرة التطوير في قطاع الطيران في المنطقة وسبل تعزيز التعاون، لنحقق الأهداف المشتركة والطموحة”.

ويأتي تدشين هذه الرحلات اختتامًا للوجهات والرحلات الجديدة التي تمت في هذا العام لرحلات طيران ناس بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث بدأت رحلات طيران ناس إلى أبوظبي في بداية عام 2016 انطلاقًا من الرياض وتلتها جدة ثم الدمام.

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