أسئلة وأجوبة حول الرسوم الجديدة على المرافقين

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المواطن – عبد الرحمن دياب – الرياض

تستعد المملكة لتطبيق برنامج “المقابل المالي”، بدءًا من النصف الثاني من العام المقبل 2017، والذي يتم بموجبه فرض رسوم على العمالة الوافدة الزائدة عن نظيرتها السعودية في الشركات.

وسيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط في عام 2017، للعمالة الوافدة في المملكة.

وتسهيلًا على القارئ الكريم، تقدم “المواطن” سؤالًا وجوابًا بخصوص الرسوم وتفاصيلها.

هل هناك استثنائات بخصوص رسوم الوافدين والمرافقين؟

نعم.. هناك معاملة تفضيلية لبعض الجنسيات مراعاة لأوضاعها الاجتماعية والسياسية.

ماذا عن وضع الجنسيات السورية والبرماوية واليمنية في رسوم الوافدين؟

سيتم الإعلان عن تفاصيل الاستثناء والجنسيات الخاضعة له، في وقت لاحق.

ما هدف الرسوم الجديدة؟

تأتي ضمن خطط تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، حيث ستوفر مليار ريال بنهاية عام 2017.

ما قيمة الرسوم المطلوبة من الوافدين ومرافقيهم؟

100 ريال عن كل مرافق.

ماذا عن رسوم 2018؟

سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهريًّا عن كل عامل وافد.

ماذا عن العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية؟

ستدفع 300 ريال شهريًّا، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريًّا.

كيف سيفيد هذا اقتصادنا الوطنيّ؟

تحصيل 24 مليار ريال في 2018 من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

هل ستزيد الرسوم في 2019؟

في 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهريًّا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريًّا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريًّا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال.

وعام 2020؟

تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في القطاع نفسه، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.

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