عاجل أسماء المقبولين نهائيًّا لوظائف معيد ومدرس لغة بجامعة الطائف

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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الطائف عن أرقام المرشحين والمرشحات نهائيًّا على وظائف “معيد – مدرس لغة”، والتي سبق أن تم الإعلان عنها في تاريخ 1/ 11/ 1437هـ.

ودعت الجامعة المقبولين والمقبولات مراجعة إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس (مقر الجامعة بالحوية)، وذلك اعتبارًا من تاريخ 1/ 5/ 1438هـ، لاستكمال إجراءات تعيينهم، مصطحبين معهم المستندات التالية:

1- صورة مصدقة من الشهادات.

2- شهادة المعادلة للحاصين على المؤهل من خارج المملكة.

3- صورة من إثبات الهوية الوطنية (للرجال)، وكرت العائلة (للنساء).

4- صورتين شخصيتين (للرجال).

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