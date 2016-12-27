#عاجل أسماء المقبولين نهائيًّا لوظائف معيد ومدرس لغة بجامعة الطائف

#عاجل أسماء المقبولين نهائيًّا لوظائف معيد ومدرس لغة بجامعة الطائف

2016/12/27
الساعة 9:42 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الطائف عن أرقام المرشحين والمرشحات نهائيًّا على وظائف “معيد – مدرس لغة”، والتي سبق أن تم الإعلان عنها في تاريخ 1/ 11/ 1437هـ.

ودعت الجامعة المقبولين والمقبولات مراجعة إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس (مقر الجامعة بالحوية)، وذلك اعتبارًا من تاريخ 1/ 5/ 1438هـ، لاستكمال إجراءات تعيينهم، مصطحبين معهم المستندات التالية:
1- صورة مصدقة من الشهادات.
2- شهادة المعادلة للحاصين على المؤهل من خارج المملكة.
3- صورة من إثبات الهوية الوطنية (للرجال)، وكرت العائلة (للنساء).
4- صورتين شخصيتين (للرجال).

ولمعرفة أرقام المقبولين والمقبولات، اضغط هنا

 


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