عاجل .. أنباء عن فقدان طائرة عسكرية روسية تقل 70 شخصاً متجهة لسوريا

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المواطن – نت

أعلنت وسائل إعلام روسية، الأحد، عن فقد الاتصال بطائرة من طراز “توبوليف 154” تابعة لوزارة الدفاع الروسية، على متنها 70 شخصا، وذلك بعد وقت وجيز على إقلاعها من مطار سوتشي جنوبي البلاد، باتجاه اللاذقية السورية ، على الساحل الشرقي للبحر المتوسط.

ونقلت وكالة “سبوتنك” الروسية عن مصادر في وزارة الطوارئ في البلاد، أنه وفقا للبيانات الأولية فقد اختفت الطائرات عن شاشات الرادار بعد 20 دقيقة من إقلاعها، وأضافت أن الطائرة أقلعت في الساعة 05:20 وفقد الاتصال بها الساعة 05:40 بالتوقيت المحلي.