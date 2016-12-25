#عاجل .. أنباء عن فقدان طائرة عسكرية روسية تقل 70 شخصاً متجهة لسوريا

#عاجل .. أنباء عن فقدان طائرة عسكرية روسية تقل 70 شخصاً متجهة لسوريا

2016/12/25
الساعة 8:08 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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D?sseldorf, GERMANY: A picture taken 10 June 2006, shows a Russian Tupolev 154 airliner belonging to the Russian airline Pulkovo, landing at the International airport in Dusseldorf, Germany. This aircraft with 170 passengers and crew aboard crashed 22 August 2006 in eastern Ukraine, Ukrainian and Russian officials said. All 170 of the passengers and crew aboard the plane are dead, Interfax news agency quoted the Russian emergency situations ministry as saying. Aviation officials quoted by Russian news agencies said preliminary information indicated that the crash was linked to stormy weather and severe turbulence that the plane passed through shortly before it went down. / BJORN VAN DER VELPEN (Photo credit should read BJORN VAN DER VELPEN/AFP/Getty Images)

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المواطن – نت
أعلنت وسائل إعلام روسية، الأحد، عن فقد الاتصال بطائرة من طراز “توبوليف 154” تابعة لوزارة الدفاع الروسية، على متنها 70 شخصا، وذلك بعد وقت وجيز على إقلاعها من مطار سوتشي جنوبي البلاد، باتجاه اللاذقية السورية ، على الساحل الشرقي للبحر المتوسط.
ونقلت وكالة “سبوتنك” الروسية عن مصادر في وزارة الطوارئ في البلاد، أنه وفقا للبيانات الأولية فقد اختفت الطائرات عن شاشات الرادار بعد 20 دقيقة من إقلاعها، وأضافت أن الطائرة أقلعت في الساعة 05:20 وفقد الاتصال بها الساعة 05:40 بالتوقيت المحلي.


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