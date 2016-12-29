عاجل ..إيداع معاش شهر ربيع الثاني لمستفيدي #الضمان

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المواطن- الرياض

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الخميس مبلغ معاشات شهر ربيع الثاني لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور نايف بن محمد الصبحي أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين بلغت 1,207,520,213 مليار ريال ل829,395 ألف أسرة مسجلة في الضمان الاجتماعي.

وأشار الدكتور الصبحي إلى أنه تم صرف معاش شهر ربيع الثاني للحالات التي اجتازت البحث الآلي الشهري وتم التأكد من استيفائها لشروط أهلية الاستحقاق، وإيداع استحقاقاتهم في حساباتهم المباشرة عن طريق “الآيبان”، أو من خلال بطاقات الضمان الاجتماعي مسبقة الدفع “مدى”، مؤكدا أن وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي عملت خلال الفترة المنصرمة على إنهاء إجراءات الصرف، مع حثها للمستفيدين بالإسراع في تحديث بياناتهم الشخصية وفتح حساب بنكي شخصي للتعجيل بنقل مخصصاتهم المالية في الحساب الشخصي للمستفيد، مع وصول نسبة مستفيدي الضمان الذين قاموا بتحديث بياناتهم الشخصية إلى نحو 82% من العدد الإجمالي لنسبة المستفيدين.

وأطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان والرعاية الاجتماعية في اليوم الأول من شهر صفر الماضي، مستهدفة تحديث بيانات أكثر من مليون وثلاثمائة ألف شخص، منهم 837 ألف أسرة ضمانية، و470 ألف معاق، ويهدف المشروع الذي يستمر ستة أشهر إلى تحديث البيانات – الاسم – السن – العنوان – الرقم البنكي – وتحديث البيانات الصحية.

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