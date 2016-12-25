#عاجل.. استدعاء سيارات نيسان ماكسيما لوجود خلل في الفرامل

#عاجل.. استدعاء سيارات نيسان ماكسيما لوجود خلل في الفرامل

2016/12/25
الساعة 4:18 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن – الرياض

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء مركبات “نيسان – ماكسيما”، موديلات 2016 و2017م، لوجود خلل في نظام مانع انغلاق الفرامل.

وقالت التجارة إن هذا الخلل قد يؤدّي لتسرُّب زيت الفرامل، ونشوب حريق -لا قدَّر الله-.


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