عاجل.. استدعاء سيارات نيسان ماكسيما لوجود خلل في الفرامل

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المواطن – الرياض

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء مركبات “نيسان – ماكسيما”، موديلات 2016 و2017م، لوجود خلل في نظام مانع انغلاق الفرامل.

وقالت التجارة إن هذا الخلل قد يؤدّي لتسرُّب زيت الفرامل، ونشوب حريق -لا قدَّر الله-.