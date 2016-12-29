عاجل .. الإطاحة بـ7 أشخاص كوّنوا عصابة للسطو المسلح بحائل

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المواطن – شريف النشمي – حائل

أطاحت شرطة منطقة حائل بتشكيل عصابي مكون من سبعة أشخاص سعوديي الجنسية متورطين بجرائم سطو مسلح على تسعة محلات تجارية وسرقة عدة سيارات استخدموها بعمليات السطو .

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري أنه بناءً على ما تلقته شرطة المنطقة من بلاغات خلال الأسبوعين الماضيين عن وقوع حوادث سرقة وسلب تحت التهديد بسلاح أبيض في عدة محلات تجارية فقد أسفرت عملية البحث والتحري بتوفيق من الله عن الإطاحة بسبعة أشخاص سعوديي الجنسية تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 30 سنة ثبت تورطهم بارتكاب تلك الجرائم.

وأضاف الشمري أن المتهمين كونوا تشكيلاً عصابياً يمارس جرائم السلب والسرقة – وقد أقروا بالسرقة والسطو من تسعة محلات تجارية وسرقة عدة سيارات لاستخدامها في تنفيذ جرائمهم.

وتابع الشمري أنه تم إيقافهم على ذمة القضية لاستكمال إجراءات الضبط والاستدلال والتأكد من علاقتهم بالجرائم المماثلة في أسلوبها الإجرامي المقيدة ضد مجهول ومن ثم إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة، والله ولي التوفيق.

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