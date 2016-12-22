المواطن – الرياض
مؤشرات جيدة تضمنتها ميزانية السعودية لعام 2017، أبرزها ارتفاع الإيرادات غير النفطية لأول مرة عن الإيرادات النفطية، لتؤشر بذلك إلى بداية الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤية السعودية 2030.
وطبقًا لأرقام ميزانية العام المقبل قد قدرت الإيرادات النفطية بـ480 مليار ريال، بزيادة عن العام الحالي 2016 بنسبة 46 في المئة، في حين قُدرت الإيرادات غير النفطية بـ 212 مليار ريال بارتفاع 13 مليار ريال عن العام الحالي وبنسبة 6.5 في المئة.
وتاريخيًّا بلغت الإيرادات غير النفطية 166 مليار ريال نهاية عام 2015، كما بلغت 126 مليار ريال نهاية عام 2014. وبالعودة إلى عام 2013 بلغت الإيرادات غير النفطية، نحو 118 مليار ريال، كما بلغت في عام 2012 نحو 101 مليار ريال.
ويعكس التصاعد الكبير في حجم الإيرادات من خارج قطاع النفط، نجاح خطط الحكومة في تنويع مصادر الدخل.