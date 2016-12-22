الجمعة 23 ديسمبر 2016 | مرخصة من وزارة الثقافة والإعلام ‬‎

مواجهة أعباء المعيشة بمظلة شاملة للدعم السكني والصحي والتنمية الاجتماعية والطاقة

خميس استثنائي .. ميزانية شفافة و توازن مالي وحساب المواطن يدعم الأسر نقداً