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المواطن – الرياض

مؤشرات جيدة تضمنتها ميزانية السعودية لعام 2017، أبرزها ارتفاع الإيرادات غير النفطية لأول مرة عن الإيرادات النفطية، لتؤشر بذلك إلى بداية الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤية السعودية 2030.

وطبقًا لأرقام ميزانية العام المقبل قد قدرت الإيرادات النفطية بـ480 مليار ريال، بزيادة عن العام الحالي 2016 بنسبة 46 في المئة، في حين قُدرت الإيرادات غير النفطية بـ 212 مليار ريال بارتفاع 13 مليار ريال عن العام الحالي وبنسبة 6.5 في المئة.