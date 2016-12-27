عاجل .. التعليم تقر برنامجاً لنقل المعلمات في المناطق النائية 

المواطن – شريف النشمي
أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إقرار برنامج نقل المعلمات في المناطق النائية من خلال شركة تطوير .
وبين العيسى أن البرنامج يستهدف حوالي 6 آلاف معلمة ، مشيرًا إلى أن تفاصيل البرنامج ستعلن الأسبوع القادم .
وقال العيسى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : سعياً من الوزارة في تخفيف معاناة المعلمات المغتربات، فقد تم بحمد الله إقرار برنامج نقل المعلمات في المناطق النائية من خلال شركة تطوير للنقل.
وأضاف البرنامج يستهدف توفير نقل مناسب وأكثر أمناً لحوالي ٦٠٠٠ معلمة، وستعلن شركة تطوير للنقل الأسبوع القادم بإذن الله تفاصيل أوسع عن البرنامج..