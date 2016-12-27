عاجل .. التعليم تقر برنامجاً لنقل المعلمات في المناطق النائية 

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المواطن – شريف النشمي

أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إقرار برنامج نقل المعلمات في المناطق النائية من خلال شركة تطوير .

وبين العيسى أن البرنامج يستهدف حوالي 6 آلاف معلمة ، مشيرًا إلى أن تفاصيل البرنامج ستعلن الأسبوع القادم .

وقال العيسى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ‏سعياً من الوزارة في تخفيف معاناة المعلمات المغتربات، فقد تم بحمد الله إقرار برنامج نقل المعلمات في المناطق النائية من خلال شركة تطوير للنقل.

‏وأضاف البرنامج يستهدف توفير نقل مناسب وأكثر أمناً لحوالي ٦٠٠٠ معلمة، وستعلن شركة تطوير للنقل الأسبوع القادم بإذن الله تفاصيل أوسع عن البرنامج..

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