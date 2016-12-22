عاجل .. الجدعان: لن يكون هناك ضرائب على المواطن ولا المقيم ولا الشركات السعودية

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المواطن – الرياض

قال وزير المالية محمد الجدعان: إن المملكة تحتفل اليوم الخميس بإطلاق 3 برامج هي، الميزانية والتوازن المالي 2020 وحساب المواطن.

وأضاف الجدعان، في المؤتمر الصحفي للوزراء للحديث عن ميزانية2017، أن الميزانية اتسمت بمعايير جديدة لرفع الشفافية، موضحًا أن الوزارة سعت ألا تتجاوز ما هو مخصص لها.

وأوضح وزير المالية أن الموازنة تركز على تحقيق مبادرات التحول الوطني، وأنه يتم دراستها بعناية مع الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك ضرائب على المواطن ولا المقيم ولا الشركات السعودية.

وطمأن المواطنين بقوله: “لن نفاجئهم والقطاع الخاص من الآن حتى 2020.