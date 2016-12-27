عاجل .. #الجوازات: الغاء جواز السفر عند التأخر عن استلامه 90 يوماً

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المواطن – الرياض

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين الذين قاموا بإصدار أو تجديد جوازات سفرهم إلكترونياً عبر ” أبشر ” بسرعة مراجعة إدارات الجوازات التي قاموا بتحديدها لاستلام جوازاتهم .

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام العقيد محمد بن عبدالعزيز السعد أنه قد تم تحديد مدة ( 90 ) يوماً كحد أقصى لاستلام جواز السفر بعد إصداره أو تجديده إلكترونياً ، وأنه بعد انقضاء هذه المدة دون مراجعة صاحب الجواز لاستلامه سيتم إلغاء جواز السفر مما يترتب عليه عدم استرداد الرسوم ، وعند رغبة المواطن بإصدار أو تجديد جواز سفره فإن عليه إعادة طلب الخدمة من جديد وفقاً لجميع متطلباتها نظراً لأن الجواز السابق قد تم إلغاؤه لعدم استلامه خلال المدة المحددة .

وحث العقيد السعد المواطنين الاستفادة من خدمة إيصال الوثائق عبر البريد السعودي بخدمة واصل والتي تمكنهم من طلب إيصال جوازات السفر الجديدة التي تم إصدارها لأول مرة إلى عناوينهم الوطنية , وأضاف أنه بالنسبة للجوازات المجددة فإنه يلزم مراجعة إدارات الجوازات التي حددها المواطن عند طلب التجديد إلكترونياً وذلك لتدقيق الجواز السابق .

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