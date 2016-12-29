عاجل .. الجيش السوري الحر : الهدنة تشمل كل الفصائل بلا استثناء

أكد الجيش السوري الحر، موافقته على الهدنة الروسية التركية في سوريا والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الخميس 30 ديسمبر 2016.

وقال المستشار القانوني للجيش الحر وعضو وفد التفاوض، أسامة أبو زيد في مؤتمر صحفي في أنقرة، أن الاتفاق هو هدنة شاملة لجميع المناطق السورية ولا يتضمن أي استثناءات، كما يشمل كل الفصائل المتواجدة على الأراضي السورية دون استثناء.وأضاف “كانت هناك العديد من الدوافع للاتفاق أهمها، تأمين الوضع الإنساني المزري للمواطنين السوريين في مناطق المعارضة، خاصة أن المجتمع الدولي لم يتمكن من تقديم أي مساعدة فاعلة للشعب الذي يقتل يومياً”.