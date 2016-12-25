عاجل.. الدفاع الروسية: الطائرة التي تحطمت كانت متجهة لمطار حميميم في سوريا

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المواطن – نت

أعلنت وزارة الدفاع الروسية العثور على أجزاء من حطام طائرة ركاب من طراز “تو-154” كانت تقل على متنها 91 شخصا.

وذكرت الوزارة أن الطائرة كانت متجهة إلى قاعدة حميميم في سوريا وعلى متنها موسيقيون من فرقة ألكساندروف و9 صحفيين، مستطردة أن عملية البحث عن الطائرة لا تزال مستمرة بحرا وجوا بمشاركة جميع فرق الإنقاذ المتواجدة في المنطقة.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة أثناء مؤتمر صحفي أن الطائرة اختفت من الرادارات في حوالي الساعة 05:40 (02:40 بتوقيت غرينيتش)، بعد 20 دقيقة على إقلاعها من مطار سوتشي-أدلر، مضيفا أن الطائرة تقل على متنها 83 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

ونقلت وكالة “تاس” عن مصدر في وزارة الدفاع أن فرق الإنقاذ عثرت على المكان المرجح لتحطم الطائرة المفقودة في مياه البحر الأسود قرب السواحل.

في غضون ذلك، نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن مصدر في الوزارة قوله إن الصحفيين المتواجدين على متن الطائرة المفقودة هم من القناتين التلفزيونيتين “القناة الأولى” وقناة “زفيزدا”.