عاجل.. السجن 20 عامًا لسعودي أطلق النار على رجال الأمن وخطف شخصا وفعل الفاحشة به بالعوامية

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المواطن – الرياض

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصّصة حكمًا ابتدائيًا يقضي بثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية)، وذلك لارتباطه بعددٍ من المشبوهين، من ضمنهم أحد المطلوبين أمنيًا، وحيازته لسلاحٍ رشّاش بمخزنيه، و56 طلقةً حية له بعد سرقته من أحد الأشخاص، وإطلاقه النار منه عدة مرات في إحدى المناسبات، وحيازته صورة لأحد الهالكين من المطلوبين أمنيًا.

كذلك تمّت إدانته لحيازته ذاكرة جوّال تحوي مقاطع صوتية وفيديو تحثّ على التجمُّعات والقتال، وتؤيد منظمة إرهابية، ومقاطع ابتزاز، وصور لأسلحة وذخيرة، ومخالفته للتعهُّد المأخوذ عليه سابقًا بالبعد عن مواطن الشبهات.

كما توجهت لدى المحكمة التهمة القوية على المدعى عليه بمشاركته في إطلاق النار على رجال الأمن ومركز شرطة العوامية، وتوجهت لديها التهمة على المدعى عليه بخطف أحد الأشخاص وفعل الفاحشة به، وقرّرت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن لمدة 20 سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وسنة ونصف، وغرامة 5000 ريال بموجب المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة السلاح المضبوط بحوزته وتوابعه استنادًا للمادة 50 من نظام الأسلحة والذخائر.

كما قرّرت المحكمة مصادرة الذاكرة المضبوطة بحوزته، استنادًا للمادة الـ 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. ‎

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