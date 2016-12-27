عاجل.. العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية المنكوبة

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المواطن – نت

أعلنت وكالة إيتار تاس الروسية ، صباح اليوم الثلاثاء، العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة العسكرية الروسية، التي تحطمت الأحد في البحر الأسود بعيد إقلاعها متوجهة إلى سوريا.

وجاء الإعلان الذي نقلته الوكالة الروسية نقلاً عن مصدر في أجهزة تطبيق القانون في وقت تتواصل فيه عمليات البحث عن الصندوق الثاني، وعن جثث الركاب الـ92 الذين كانوا على متنها.

وذكر المصدر أن الصندوق، الذي يحوي بيانات الرحلة ويمكن أن يساعد في تحديد سبب تحطم الطائرة، سيرسل إلى موسكو لتحليل البيانات.

وتستمر عمليات البحث عن طائرة التوبوليف “تي يو-154” التي كانت تقل بين ركابها 64 من أعضاء جوقة الجيش الأحمر التي تشكل رمزاً معروفاً للبلاد لجولاتها الناجحة في العالم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم انتشال قطعة من جسم الطائرة يبلغ طولها 4.5 متر وعرضها 3.5 متر الاثنين، موضحة أن الحطام موزع في دائرة قطرها 500 متر.

وكانت المتحدثة باسم فريق البحث صرحت بأنه عثر على أجزاء من الطائرة على عمق 27 متراً، على بعد حوالي ميل بحري (1.7 كلم) من الشاطئ.

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