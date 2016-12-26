عاجل.. العثور على هيكل الطائرة الروسية المنكوبة

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المواطن – وكالات

عثر الغوّاصون المشاركون في عمليات البحث في مكان تحطُّم طائرة وزارة الدفاع الروسية “تو-154″، بالبحر الأسود، على هيكل الطائرة في قاع البحر.

وتتواصل عملية بحث كبرى “على مدار الساعة” عن جثث ركاب الطائرة الروسية التي تحطّمت فجر الجمعة في البحر الأسود، وعلى متنها 92 راكبًا.

ويشارك نحو 3500 شخصًا توزّعوا في سفنٍ، وغوّاصات، وطائرات، ومروحيات في عملية البحث الجارية قرب منتجع سوتشي.

فيما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن حُطام القسم الرئيسي لهيكل الطائرة تم العثور عليه على بعد 1.7 كيلومترًا عن الساحل، وعلى عمق 27 مترًا.

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