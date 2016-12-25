عاجل.. #العمل تعاقب منشأة بعد #اشتراط_الجنسية_اللبنانية_لوظيفة قيادية

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المواطن – الرياض

عاقبت وزارة العمل إحدى المنشآت الخاصة التي سبق وأعلنت عن وظيفةٍ قيادية، واشترطت أن يكون من الجنسية اللبنانية فقط.

أوضح المتحدّث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أنه نظرًا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا من قيام منشأة خاصة بنشر إعلان عن وجود فرصة وظيفية قيادية تستهدف توظيف وافد من جنسيةٍ عربية عليها، فقد وقفت فرق التفتيش بمدينة الرياض على المنشأة، وتحقَّقت من صحة الإعلان المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي، وتم على إثر ذلك، ضبط مخالفة على المنشأة، فيما اتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقها.

كما دعا المتحدّث الرسمي للوزارة عملاء الوزارة والمواطنين إلى التعاون معها، والإبلاغ عن مخالفات سوق العمل من خلال تطبيق “معًا” للرصد، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل ورصد المخالفات، كما يمكن أيضًا الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحَّد 19911.