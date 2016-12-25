عاجل .. “العمل والتنمية الاجتماعية” تطلق المرحلة الثانية لتحديث بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة

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المواطن -شريف النشمي

تطلق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية غدًا، الإثنين، المرحلة الثانية من مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية المخصّصة، وذلك لتحديث بيانات مستفيدي الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة “التقارير الطبية” التي تستمر ثلاثة أشهر حتى السابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة المقبل.

أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، نايف بن محمد الصبحي، أن المرحلة الثانية ستخصَّص لرفع التقارير الطبية للمستفيدين على الموقع الإلكتروني للوزارة في خطوةٍ تهدف من خلالها وزارة العمل إلى التأكُّد من الوضع الصحي لذوي الإعاقة، والخدمات التي تُقدَّم لهم وفق نوع الإعاقة لتحديد الدعم المناسب المُقدَّم لهم من الوزارة.

كما أوضح الدكتور الصبحي أن حالات الإعاقة الواضحة لا تتطلَّب حضور صاحبها إلى وحدات الإعانة، حيث يمكنه رفع التقرير الطبي عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بتحديث البيانات، في حين تحتاج بعض الحالات حضور صاحبها إلى وحدات الإعانة لمعرفة الوضع الصحي الحالي لهم، كاشفًا أن الوزارة تستهدف تحديث بيانات 451,546 ألف شخص من ذوي الإعاقة في هذه المرحلة.

ولفت الوكيل الصبحي إلى أن تحديث بيانات مستفيدي الضمان العاجزين عن العمل بشكلٍ دائمٍ ومؤقت ستبدأ قريبًا، في وقتٍ يُعلَن عنه لاحقًا، وفق آليات واضحة قريبة من المعمول بها في وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة، مبيّنًا أن العجز المؤقت بالنسبة لنظام الضمان الاجتماعي خاضع لمدة سنة أو سنتين على حسب التقرير الطبي المرفوع الذي يشخِّص الحالة بالتفصيل.

ويهدف مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية إلى تسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة وعملائها من خلال قنوات جديدة، وتقنيات متطوّرة وميسّرة.