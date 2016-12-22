عاجل .. الفالح: ربط أسعار الطاقة بالأسعار العالمية بشكل متدرج

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المواطن – الرياض

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، إن أسعار البنزين في لمملكة متدنية مقارنة بدول العالم الأخرى.

وأضاف في المؤتمر الصحفي للوزراء للحديث عن ميزانية 2017. “ندخل 2017 ونحن نتوقع بأن يكون هناك تعافِ في أسعار النفط”.

وتابع الفالح: “متفائلون بالميزانية لما فيها من توجيه للإيرادات بكفاءة عالية”، لافتا إلى أن استهلاك الفرد في المملكة من الطاقة يعادل ثلاثة أضعاف استهلاك غيره.

وأكد أنه سيتم من اليوم وحتى 2020 ربط أسعار الطاقة بالأسعار العالمية بشكل متدرج.