عاجل .. القصبي: ركزنا على تطوير الأنظمة واللوائح وتعزيز التنافسية

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المواطن – الرياض

قال وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، إن واردات المملكة بلغت خلال السنوات العشر الماضية 5 تريليونات ريال.

وأضاف في المؤتمر الصحفي للوزراء للحديث عن موازنة 2017، أن الدولة ركزت على تطوير الأنظمة واللوائح وعلى تعزيز التنافسية وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون جاذبة ومنافسة عالميًّا.

وتابع القصبي أن الدولة تعمل على تنمية الصناعات والخدمات الوطنية، مشددًا على أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تصنع فرص توظيف كثيرة.

واستكمل قوله: “نتواصل باستمرار مع القطاع الخاص لمعرفة احتياجاته بهدف استمراره ونموه، وتم تأسيس مركز دولي للتخصيص، وتحديد 16 جهة في أولويات التخصيص”.

وأردف وزير التجارة والاستثمار “نحتاج لتعريف ماهية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتحديد احتياجاتها ومشاكل استمرارها، وشكلنا مجلسًا استشاريًّا شبابيًا مع مؤسسة مسك الخيرية”.